Es ist alles eine Frage der Tage

Welchen Hauttyp eine Frau hat? Viele Jahrzehnte lang wurde die Frage im Grunde seltsam gedankenlos mit den Schlagwörtern «normal», «trocken» oder «fettig» beantwortet, an denen sich die Kundin am Kosmetikregal zu orientieren hatte. Jetzt bekommt die Frage allerdings eine neue ­Dimension. Denn, so lautet die jüngste Botschaft aus dem Beauty-Kosmos: Die meisten Frauen haben nicht nur einen Hauttyp, sondern drei. Und diese Erkenntnis ist ausnahmsweise gar nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen wie manch anderer Trend, der in den vergangenen Jahren kam und wieder ging.