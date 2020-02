Es droht die Meinungsdiktatur an Universitäten

Die Studenten freilich sehen das leider etwas anders. In der Schweiz hat sich der Aufstand gegen Andersdenkende zum Glück noch nicht wirklich Bahn gebrochen – aber wenn bereits hochdekorierte Wissenschaftler warnen, muss einem das zu denken geben. Und man darf etwa daran erinnern, dass im Jahr 2017 ein Auftritt des ehemaligen CIA-Chefs David Petraeus an der ETH Zürich von einer linken Studentengruppe verhindert worden ist. Bei unseren Nachbarn sieht es ungleich schlechter aus. Vor einer Woche hat eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach ergeben, dass 93 Prozent der 1106 interviewten Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern zwar finden, dass ­Wissenschaftsfreiheit herrsche – aber, und das ist der beklemmende Punkt, eben auch «rigide moralische Standards» Einzug hielten, man sich eingeschränkt fühle wegen eines intoleranten Meinungsklimas. Da liegen sie nicht falsch.

Ist es denn so schwer, sich auch mit Positionen zu beschäftigen, die nicht die eigenen sind?

Bernd Lucke, der die AfD zwar gegründet, aber längst verlassen hat, konnte an der Uni Hamburg, wo er als Professor lehrt, seine VWL-Vorlesungen teils nicht halten, weil von Studenten torpediert; Susanne Schröter, Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, wurde anti-muslimische Propaganda vorgeworfen, weil sie es gewagt hatte, ein Podium mit dem Thema «Das islamische Kopftuch – Symbol der Würde oder der Unterdrückung?» zu organisieren.

Was in Westeuropa immer mehr Einzug hält, hat seinen Ursprung in den USA. Der bekannte konservative Psychologe Jordan Peterson, ein Kritiker der politischen Korrektheit, bekrittelt eine radikale linke Politik, die an den (amerikanischen) Unis installiert werde. Das nimmt teils groteske Züge an: Ronald Sullivan Jr., Rechtsprofessor an der amerikanischen Eliteuniversität Harvard, wurde der Vertrag als Dekan des renommierten Winthrop House nicht verlängert (und jener seiner Ehefrau, ebenfalls Dozentin, gleich auch nicht), weil er Harvey Weinstein verteidigen wollte. Ebenso eklig: Angestachelt durch den politischen Vormarsch der «progressiven» Linken, kommt es vermehrt zu anti-israelischen Protesten, zuletzt vergangene Woche in Berkeley, als die jüdische Historikerin Deborah Lip­stadt einen Vortrag über Antisemitismus hielt. Ist es denn so schwer, sich auch mit Positionen zu beschäftigen, die nicht die eigenen sind? Geht es in der Wissenschaft nicht um Wahrheitsfindung anstatt um moralischen Eifer? Bekommen wir das nicht rasch in den Griff, droht die Meinungsdiktatur.