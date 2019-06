«Einfach ‹zugreifen› geht gar nicht»

Ist das Plakat sexistisch?

Natürlich ist es das. Aber auch wahnsinnig plump. Das hat ja alles nichts mehr mit Holz zu tun.

Dann funktioniert plumpe Werbung auch heute noch?

Ich glaube, in diesem Fall geht die eigentliche Botschaft im Getöse unter. Wissen Sie, wie das Unternehmen heisst, das hinter der Werbung steht? Eben.

Verschiedenen Online-Umfragen besagen, dass eine Mehrheit das Plakat gelungen findet.

Internet-Umfragen bilden leider keine repräsentative Meinung ab. Sprich: Sie widerspiegeln nicht das, was das ganze Land denkt. Von ihnen auf die «Mehrheit» abzuleiten ist unwissenschaftlich.

Es gibt auch Werbung mit halbnackte Männern. Relativiert das die Situation nicht?

Grundsätzlich begrüsse ich es, dass die Debatte über beide Geschlechter geführt wird. Aber man darf heute einfach nicht mehr sagen, dass man bei Frauen einfach «zugreifen» soll. Bei Männern übrigens auch nicht! Völlig anachronistisch.

Wo ist die Trennlinie zwischen sexy Werbung und sexistischer Werbung?

Ich glaube, dafür ist das Plakat, das wir besprechen, ein guter Gradmesser.

Gerade erst wurde in Grossbritannien Werbung verboten, die Gender-Klischees zelebriert, wie etwa schlecht parkende Frauen. Sollte dies auch in der Schweiz geschehen?

Ich bin gegen Verbote. Ich glaube an den Verstand.