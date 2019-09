«Dieser Körper war wie ein Gefängnis»

Einen Tag später, als er mir die Porträts auf mein Handy schickte, musste ich meine Meinung ändern. Ich ­spürte: Dieser schlaksige Kerl mit den melancholischen Augen macht seinen Weg. Ein paar Monate später wurde ­Lucian Hunziker mit seinem Buch «Basel in Portraits» berühmt. Auch seine ­Porträts machen Furore. Er ist ein Star unter den Porträtisten geworden.

Nun sitze ich hier im Restaurant Schützenhaus. Und warte auf ihn, der kein «er» mehr ist. Sondern eine «sie». Für viele ist es schwierig, damit umzugehen. Doch Lucia wirkt ­natürlich – und macht einem das Gespräch leicht. Lucian heisst jetzt also Lucia. Sie ist im Pass bereits eine abgestempelte Frau.

«Ich gebe mir Zeit für den Start in mein neues Leben. Es soll mich schliesslich langfristig glücklich machen. Aber ja – die amtlichen Dokumente sind bereits auf dem neuesten Stand.»

Dein Coming-out-Film hat überall Furore gemacht … «Mein Coming-out war halbwegs öffentlich mit einem persönlichen Film, um die Sache nicht jedem der vielen Leute, mit denen ich zu tun hatte, persönlich erklären zu müssen. Bei Familie und Freunden machte ich das schon zwei Jahre früher. Ich war 36. Als ich mit 15 mitten in der Pubertät steckte, gab es nur wenige und schlimm endende Trans-Biografien, aber sicher eine Vorbilder für mich. Ich wollte doch kein Freak sein. Erst beim Outing von Caitlyn Jenner 2015 in ‹Vanity Fair› mit den tollen Bildern von Annie Leibovitz – ich verehre die Fotografin heiss – klingelte es bei mir erstmals wieder: Das Thema berührte mich mehr, als mir lieb war. Dann brauchte ich noch einmal ein Jahr, um mich meiner inneren Realität zu stellen: Ich bin Lucia.»

«Die Reaktionen waren durchs Band weg positiv. Viele gratulierten mir zu dem Mut.»Lucia Hunziker

Sie macht eine Pause – und erzählt weiter: «Die Familie und Freunde, die ich als Erste über meine Pläne eingeweiht habe, waren unglaublich wichtig. Sie haben mir Kraft gegeben, diesen Stress durchzustehen.»

Tanja Grandits, die Spitzenköchin vom Bruderholz, ist eine, die sofort dastand. Und Lucia zusprach, diesen Weg zu gehen. Gab es nach dem Film auch bissige Kommentare, Unverständnis über deine Entscheidung?

«Die Reaktionen waren durchs Band weg positiv. Ich habe noch die gleichen Kunden wie vorher. Und das ist ein kleines Wunder für mich. Viele gratulierten mir zu dem Mut. Und zu meiner Offenheit.»

Du bist als behüteter Bub in einer gutbürgerlichen Familie aufge­wachsen.

«Ja. Wir sind eine musische und musikalische Familie – ich hatte bei meiner Grossmutter Klavierunterricht und spielte intensiv Oboe. Meine Brüder haben auch einen künstlerischen Weg eingeschlagen: Einer istDirigent, der andere Jazzmusiker, der dritte Lichtmeister am Theater Basel.»

Somit kann man also in deiner Familie ein grosszügiges Denken voraussetzen. Und du hattest es einfach, dich zu outen … Täuscht der Eindruck?

«Ja und nein. Ich lebte mit meinen Gefühlen ziemlich einsam. Ich wusste: Etwas stimmt nicht. Ich wusste aber nicht, was es war. Ich fühlte mich unwohl in meiner Haut. Dieser falsche Körper war wie ein Gefängnis. Du denkst immer, das kann doch nicht sein: tiefe Stimme, Bartwuchs. Ich zog mich zum Selbstschutz in meine eigene Blase zurück, weil ich nicht darüber sprechen konnte. Die anderen sehen das natürlich nicht, wenn du nie darüber sprichst. Verdrängung braucht viel Energie und zehrt an den Nerven.»