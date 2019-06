Die Natur der Frau – ein ewige Baustelle

Wer aber gleichmässig und von oben bis unten dünn oder dick ist, kriegt den Stempel «versagt». Und dieser Stempel überfällt einen just in der Umkleidekabine im knappen Bikini, vor dem unvorteilhaften, aber grell beleuchteten Spiegel. Ab so viel schlecht sitzendem Fleisch überfällt einen das schlechte Gewissen: Die Frau ist also auch noch unfähig, die Natur zu überlisten. Dann muss eben der Doktor nachhelfen.

Und wenn sie schon mal in der Narkose steckt, soll sie auch noch die Lippen polstern – und zwar alle! Weil das Fett vom Po ins Gesicht kommt, muss dann der Allerwerteste mit Silikon nachgefüllt werden, aber erst nach dem Bleichen. Das Einzige, was buschig sein darf, sind übrigens die Augenbrauen. Ah ja, und das mit dem Altwerden ist für eine Frau eh ein No-go, wie auch das mit dem Kinderkriegen. Da dehnts und faltets und verformts und verfällts überall. Und falls Sie zu den Frauen gehören, die sich vor lauter ausgelassen-fröhlichem Frausein auch noch Zellulitis gönnen, dann ist Ihnen tatsächlich nicht zu helfen.

Wir bleiben als Frauen in diesen Konkurrenz­kästchen, was uns selber schlussendlich enorm schadet.

Es gibt keinen Millimeter des Frauenkörpers, der nicht optimierbar ist. Die Natur der Frau – ein allgemeines Projekt der Öffentlichkeit und eine ewige Baustelle. Und diese ewige Baustelle ist nie zu Ende – wie die Sagrada Família in Barcelona. Die hat wenigstens Millionäre, die investieren. Gut, das haben manche Frauen auch.

Solange wir beschäftigt sind mit diesem Nacheifern eines erfundenen Ideals, haben wir den Blick nicht frei für Grösseres, für Spannenderes, für wirklich Wichtigeres. Und! Wir bleiben als Frauen in diesen Konkurrenz­kästchen, was uns selber schlussendlich enorm schadet. Denn Seilschaften unter Frauen, Förderung und Bewunderung bringen auch uns weiter.

Wunderbar, wie meine Freundinnen unterschiedlicher nicht sein könnten. Abgesehen davon, dass ich die Pfunde der einen, die Falten der anderen und die Dehnungsstreifen vieler mag, feiere ich ihren Humor, ihre Ehrlichkeit und ihre Pläne. Aber vor allem unterstütze ich ihren Einsatz und ihr Potenzial in der und für die Welt. Tagtäglich gelebte Frauendemo!