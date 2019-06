Die komplizierte Wirklichkeit des Postkapitalismus

So viel zur komplizierten Wirklichkeit des Postkapitalismus. Herr Shaqa klingelte also, und als ich öffnete, hielt er den Abfallsack hoch, den ich am Morgen in den Container geschmissen hatte. Er sagte, da seien Getränkedosen aus Aluminium drin, ich hätte den Sack aber zum normalen Hausmüll geworfen. Ich sagte, der Sack sei undurchsichtig – ob er ihn etwa geöffnet habe? Herr Shaqa sagte, nein, das sei nicht nötig, man höre, dass Aluminiumdosen drin seien. Er ­schüttelte den Sack.

Die Wahrheit

Ich sagte: «Ich höre nichts.» Er schüttelte den Sack noch einmal und sagte: «Also wenn Sie das nicht hören ...» Er sagte, er wolle «kein Büro auf­machen», aber ich solle bitte fortan die Dosen in den Dosencontainer werfen, das seien wir unseren Kindern schuldig.

Ich fragte ihn, wie viele Kinder er habe, er sagte: «Vier.» Ich sagte, vier seien ganz schön viel, wenn man nur mal an das viele CO2 denke, das die im Lauf ihres Lebens produzieren. Das ist doch einfach die Wahrheit!

Von allem halb so viel

Ich habe nur zwei Kinder, das be­deutet, dass sie nur halb so viele Flugreisen machen werden wie Herrn Shaqas Kinder, sie werden nur halb so viel Methan produzieren, weil zwei Kinder nun mal weniger furzen als vier, wer wollte denn das bestreiten? Doch der Hammer kommt erst noch: Vier ­Kinder essen doppelt so viel wie zwei – die Schweine aus Massentierhaltung danken recht herzlich!

Herr Shaqa sagte, dass seine Kinder kein Schweinefleisch essen. «Aber Kälber», sagte ich. «Na gut, Kälber», sagte Herr Shaqa, und das wars dann eigentlich auch schon.

Ich erwähne die Angelegenheit nur, um zu zeigen, dass sich verglichen mit früher, als noch der Hausabwart Herr Hefti meine Zigarettenasche auf Haschischrückstände untersuchte, nicht viel geändert hat.