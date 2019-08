Die Grosi-Files

Klara M. ist die Grossmutter eines Freundes, 92 Jahre alt. Sie hat kein Internet und will auch keines haben. In ihrer Generation bekamen Frauen Kinder, höhere Bildung war nicht vorgesehen. Sie hätte immer gern Sport gemacht, getanzt oder sonst etwas, aber das war ebenfalls nicht vorgesehen. Ihre Zeitung war die «Berner Zeitung», sie hat sie ihr ganzes Leben lang gelesen, gern von hinten nach vorne: Angefangen mit Sport und Kultur, am Schluss die Hard News.

In jüngster Zeit stösst sie immer wieder auf Begriffe, die sie nicht versteht. Aber sie möchte die Welt nach wie vor begreifen, also schreibt sie auf, was sie nicht kennt. Die Liste liest sich wie eine Enzyklopädie der Digitalisierung. Hier ist sie:

Netflix Youtube Spotify Autotune crush uf di Streams Fokussiert Tweet Tweeterin Crowdfunding Facebook Instagram Rahmenabkommen mit EU Essenziell Effizienz Google pay Apple pay Twint Bloggerin

Klara M. bat ihren Enkel, ihr zu erklären, was das alles bedeutet. Das tat er, mit mässigem Erfolg. «Ich wusste danach gleich viel», sagt sie am Telefon: «Aber ich muss ja auch nicht alles wissen.» Solche Einsichten wünscht man der jüngeren Generation auch.