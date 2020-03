Der Tell der Schwulen

Eine Gesellschaft braucht immer wieder Helden. Mit dem 27-jährigen Orlik hat die Medienwelt nun einen geboren: den Tell der Schwulen. Der Gang des Vaters eines kleinen Buben an die Öffentlichkeit war zusammen mit allen Involvierten sorgfältig vorbereitet, geplant und terminiert. Es war die perfekte Inszenierung um einer guten Sache willen. Aber eben, es war eine Inszenierung, die als solche automatisch zur Frage verleiten muss: Ist das in der heutigen Zeit wirklich noch nötig?

Ich meine: eigentlich nein. Es hätte für Orlik genügt, im direkten Gespräch sein Umfeld über das eigene Schwulsein zu informieren, so wie es vor dem Schwinger weiss Gott schon zahlreiche andere, weniger Bekannte, völlig Unbekannte, ich selber, Kollegen und Freunde von mir getan haben.

Entschiedener aber meine ich: ja. Homosexuelle sind und bleiben eine Minderheit in unserer Gesellschaft, und als solche sind sie angreifbar. Das belegt die eben erst in der Schweiz durchgeführte Abstimmung zur Ausweitung der Anti-Rassismus-Strafnorm. Zwar nimmt eine Mehrheit unserer Gesellschaft die Schwulen als selbstverständlich an, viele aber dulden sie auch nur. Und manche verachten und verfolgen sie. Dies wiederholt in Erinnerung zu rufen, dazu braucht es Aufmerksamkeit und öffentliche Auftritte – wie eben jenen von Orlik. Gerade in seinem Fall spielte die Inszenierung eine entscheidende Rolle. Denn der Spitzensport, in dem sich Orlik bewegt, ist nach wie vor eine Domäne, in der Homosexualität ein grosses Tabu ist. Der Schwinger hat hier eine sorgsam verschlossene Tür aufgestossen – mit einer Klarheit, die letztlich keinen Widerspruch duldet.

Reaktionen zeigen es: Schwingerkollegen stehen wie die Familie Orlik geschlossen hinter dem Sportler und loben ihn für seinen Mut. Journalisten geben sich weltoffen. Und einige Medien tun zum Teil so, als ob das, was Orlik getan hat, doch eigentlich das Normalste der Welt sein sollte. Leider aber handeln sie nicht danach, sondern schieben kurzerhand ein Galerie-Panoptikum von Sportlerinnen und Sportlern nach, die sich bisher als homosexuell geoutet haben.

Und weil es sich bei Orlik um einen stämmigen Schwinger im Edelweisshemd handelt, bleiben natürlich Seitenhiebe städtisch orientierter Journalisten an die scheinbar in erster Linie ländlich-konservative Gesellschaft nicht aus. Dann fallen in Kommentaren schnell einmal Sätze wie «Wer sich in der konservativen Welt hinstellt und erklärt, Männer zu lieben, verursacht ein Erdbeben».