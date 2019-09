Der Strassenkünstler aus Bangalore

Der Mann im weissen Raumanzug bewegt sich langsam durch die graue Wüste, er stapft von Krater zu Krater. Was der Amerikaner Neil Armstrong konnte, kann der indische «Moon­walker» schon lange, die Kamera ist immer dicht dran an ihm. Es scheint, als können die Leute auf dem Sub­kontinent gar nicht genug von diesem Video bekommen. Ein indischer Astronaut auf dem Mond? Was könnte bewegender sein für die ehrgeizige Nation?