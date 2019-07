Der Klimakater

Polizisten genauso schlimm wie CO 2

Und dann kommen die verkleideten Clowns von Climate Justice – und ziehen das Ganze ins Lächerliche. Sie nerven, indem sie in ihren Kostümen um Polizeiautos herumtanzen, die Seitenspiegel provozierend zum Schminken benutzen und sich vor Grossbanken anketten. Polizisten scheinen fast genauso schlimm zu sein wie CO 2 .

Bewegungen verlaufen meist in Wellen. Ablehnung, grosse Begeisterung, Übersättigung. Die Klimasache hat das letzte Stadium schon fast erreicht. Doch es war rechtzeitig gelungen, die Euphorie politisch zu nutzen. In fast jedem Parlament im Land wurden Klimavorstösse durchgewunken. In Basel-Stadt hat der Grosse Rat sogar den Klimanotstand ausgerufen. Die Bewegung hätte unglaubliche Chancen gehabt.

Solche Mitglieder wünscht man keiner Bewegung

Die Aktivisten vom Montag haben die Stimmung kippen lassen. Es war leicht, sogar trendy, die engagierten Schüler zu hypen. Aber es fällt schwer, die immer gleichen Demonstranten zu mögen. Ausserdem weiss keiner so recht, wofür sie kämpfen.

Sind es dieselben, die vor dem Schlachthof eine Mahnwache ab­hielten? Oder gegen Syngenta ­marschierten? Polizeigewalt, ­Repression, Paygap, Belästigung, Kapitalismus? Man bekommt den Verdacht, es sind nicht Klima-, ­sondern einfach ­Aktivisten. ­Demonstrieren zum Spass– und always one step too far.

Solche Mitglieder wünscht man keiner Bewegung. Denn diese haben nur Erfolg, wenn die Bevölkerung mitzieht. Und nicht, weil ein paar Verkleidete sich zum eigenen Vergnügen daneben benehmen. Der letzte Montag, das war der Drink zu viel. Kopfweh nach der Party.