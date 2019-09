Der invasive Sneaker

Die Dame hat gut beobachtet. Hatten die Sneakers einst ihren Stellenwert ausschliesslich im sportlichen Bereich, sind sie ­heute überall eingedrungen, ins Theater und in die Oper, an den Arbeitsplatz und ins Restaurant, in die Bar und die Disco.

Der Fürst von Monaco macht auf sportlich-anbiedernd und trägt beim Charity-Galaabend unter dem Motto «Sneakers for Good» Sneakers zum Smoking. Frauen wiederum lassen sich auf die Verrücktheiten von Mode­designern ein und ziehen sie zur festlichen Abendrobe an.

Stil in der Auswahl

Nur: Das Tragen von auffallenden Accessoires wird leider gerne mit Lässigkeit verwechselt. Doch wo die Selbstsicherheit fehlt, kann auch ein Sneaker nicht weiterhelfen; unechte Nonchalance kippt dann schnell einmal in Peinlichkeit über.

Hélas! Was will man – gerade im Falle der Sneaker? Heute kommt auch der Gentleman nicht mehr ganz um sie herum. Obschon er weiss, dass die Haltung beim Gehen in Lederschuhen mit Absätzen eine andere, eine erhabenere ist als in weichen, flachen Turnschuhen. Die Sneakers sind wie die Handys fester Bestandteil des Alltags geworden. Da muss der Purist klein beigeben, denn zurückdrehen kann auch er die Zeit nicht. Sonst wird er zum Kuriosum.

Immerhin aber sollte der Sneaker-Träger einen gewissen Stil in der Auswahl an den Tag legen: an einer Beach-Party ­dürfen es grelle sein, zu einem sportlich-eleganten Outfit lieber dezent-unifarbige.

Im Übrigen tun sich Mütter und Väter nichts Gutes, wenn sie die gleichen Turnschuhe wie ihre Söhne und Töchter tragen; es reicht ja schon, dass sie ihnen die Schildkäppchen wegnehmen. Und wer an festlichen Anlässen mit Sneakers zum Smoking auffallen will, fällt letztlich doch bloss ab.