Der grüne Waggiswagen

Sind Sie auch schon im Fasnachts­modus? Den Morgestraich habe ich bereits durch. Auch den Cortège absolvierte ich. Mehrere Male. Nur gässle war schwierig. Ich blieb mit meinem Bus im Imbergässli stecken.

Nein, nein. Ich habe die Fasnacht nur zeitmässig durchgespielt. Bei den BVB gibt es Frühdienste, die fangen vor 4 Uhr an. Manche Spätdienste dauern fast bis zum Ändstraich. Und Mitteldienste beginnen teilweise am Mittag. Ja, da zieht man wie an der Fasnacht um 11 Uhr das Goschdym an, schlendert in die Stadt und nimmt am Cortège teil. Innere oder äussere Route, 34er oder 36er, waisch, wie i mäin? Ich sitze auf einem grünen Waggiswaage …