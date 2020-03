«Der Feind steht rechts …»

Am 24. Juni 1922 erschossen ­rechtsextreme Terroristen den ­liberalen Reichsaussenminister Walther Rathenau. Elf Jahre bevor jene braune Epoche begann, die der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland Jahrzehnte später als ­«Vogelschiss der Geschichte»­verharmlosen wird und der das «Thüringer Führerlein» Björn Höcke offenbar noch immer nachtrauert: «Ich will, dass Deutschland nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit hat. Ich will, dass Deutschland auch eine tausendjährige Zukunft hat.»