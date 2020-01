Der anstrengende Kampf gegen intellektuelle Einöde

Es ist deshalb ziemlich frustrierend, dass diese positiven Seiten immer mehr in den Hintergrund gerückt werden. Dass Algorithmen die Beiträge, die man zu sehen bekommt, bestimmen, ist schon lange kein Geheimnis mehr; die Blasen, die daraus entstehen, schränken den Blick auf das Geschehen automatisch ein, die eigene Meinung wird fast ausschliesslich bestätigt; anstatt dass man diese durch divergierende Einschätzungen mit klugen Argumente immer wieder von neuem begründen muss.

Ich halte es für gar keine schlechte Idee, die Algorithmen ­«umzudrehen»

So liesse sich manchmal die Gewissheit erlangen, dass man von seinen Haltungen weiterhin überzeugt ist, und zum anderen böte sich die Chance, dem Mit-Diskutanten intelligente Argumente zu attestieren, die das eigene Weltbild bereichern, die einen also auch immer wieder dazu zwingen, sich nicht auf festgefahrene Positionen zu verlassen. Das mag anstrengend sein, aber es würde verhindern, was bereits jetzt immer mehr Einzug hält: eine intellektuelle Einöde. Ich halte es für gar keine schlechte Idee, die Algorithmen ­«umzudrehen», die dann dafür ­sorgen, dass man sich nicht in seiner Blase mit lauter einhelligen Beiträgen suhlen kann, sondern stets gut ­begründeter Argumentationen bedarf, um seinen Standpunkt kompetent und überzeugend darzulegen.

Das wird natürlich nicht passieren, so realistisch muss man sein, also sollte man sich besser an Jörg Scheller, Dozent für Kunstgeschichte und Kulturtheorie an der Zürcher Hochschule der Künste, halten, der in einem lesenswerten Beitrag in der NZZ geschrieben hat: «Wer sich ernsthaft und gewissenhaft mit dem Mikroblogging-Dienst beschäftigt, stellt fest: Einerseits ist da die Hass- und Verblödungsfraktion, sind da die Nebelkerzenzünder und Blendgranatenwerfer, die Stöckchenhinhalter und Spalter, die Ideologen und Idioten. Schenkt man Untersuchungen Glauben, sind das jedoch gar nicht einmal so viele.» Niemand zwinge uns, in illiberale Klagen ob der Schlechtigkeit der Medienzeiten einzustimmen und uns dergestalt selbst zu verzwergen.

Das ist eine Herkulesaufgabe, gewiss, aber notwendig, und es gibt schliesslich viele kluge Twitterer, seien sie spezialisiert auf Politik oder Kultur, Sport oder, ja, von mir aus, auch auf herzige Katzenvideos.

Raffen wir uns dazu auf. Es ist nötig – und es tut richtig gut.