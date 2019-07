Das Drama, das keines sein darf

Merkel sagte: «Mir geht es sehr gut.» Kann man ihr glauben? Ist der Fall damit erledigt? Natürlich nicht.

Tutto okay!

Viele Magistraten regieren nach dem Prinzip des schönen Scheins, das besagt: Verrate nie, wie es hinter der Fassade wirklich aussieht. Sie handeln wie der Katastrophenkapitän ­Francesco Schettino, der 2012 mit seinem Kreuzfahrtschiff an einer Insel nahe der italienischen Mittelmeer­küste leckschlug.

Während das Schiff unterging, funkte er der Hafen­behörde: «Tutto okay!»

Bundesrat Willi Ritschard liess sich von der «Schweizer Illustrierten» als fitter Wanderer fotografieren. Der scheinbar vitale Departementschef starb 1983 im Amt an einem ­Herz-infarkt.

Es kann nicht sein, was nicht sein darf

Finanzminister Otto Stich schien unerschöpfliche Energie zu haben und musste doch 1994 nach einem Schwäche­anfall auf einer Bahre aus dem Bundeshaus getragen werden. Volkswirtschaftsminister Jean-Pascal Delamuraz galt als personifizierte Lebenslust, litt aber an Herzstörungen und einem Lebertumor, an dem er wenige Monate nach seinem Rücktritt 1998 starb. Christoph Blocher unterzog sich 2005 als Bundesrat heimlich einer Darmoperation. Als ihn seine Regierungskollegen fragten, warum er so bleich aussehe, flunkerte er, er habe verdorbenen Fisch gegessen.

Der französische Präsident Georges Pompidou, verstorben 1974, erkrankte in den 1970er-Jahren schwer. Das Elysée spielte die Krankheit wochenlang als «Erkältung» herunter.

Es hätte durchaus Tradition

Hillary Clinton kollabierte im Präsidentschaftswahlkampf 2016, ihr Team sprach von einer «saisonalen Allergie». In Wirklichkeit litt Clinton unter einer Lungenentzündung. Der russische Präsident Boris Jelzin hatte eine Herzinsuffizienz, der er 2007 erlag; der Kreml versuchte, die Krankheit als «Bronchitis» zu vertuschen. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

Angela Merkel leidet – vielleicht tatsächlich am orthostatischen ­Tremor. Sollten wir die Wahrheit erst nach ihrer Demission oder nie erfahren, hätte das durchaus Tradition.