Blochers Faulpelze

Christoph Blocher ist schon so lange aktiv, dass sich die Frage aufdrängt: Mag er noch? Und wie! Zwar legt er in seine einstige Dauerpräsenz Pausen ein. Er ist gleichwohl dominant ­geblieben. Über den Jahreswechsel hat er an einer Kadertagung in Horn am Bodensee der ermüdeten Partei ­Pfeffer verpasst.