Als Manuel acht war, sollte er in der Schule ein Bild malen. Er als Zwanzigjähriger. Er malte ein Grab. Bis zum zwanzigsten Geburtstag, so lange hatte ihm sein Arzt gegeben. Manuel leidet an einer Muskeldystrophie vom Typ Duchenne. Diese erbliche Form des Muskelschwundes schreitet rasch voran und führt in der Regel bereits im jungen Erwachsenenalter zum Tod. Heute ist Manuel 27 Jahre alt. Vor drei Jahren blieb sein Herz ein erstes Mal stehen, doch die Ärzte holten ihn zurück. Jedes Jahr ist seither ein Geschenk, in jedem Tag sucht er ein Stück Liebe und Glück.