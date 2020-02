Albert Einstein dachte nie an seine Zukunft

Zumindest behaupten sie es in ihren Interviews oder in den Autobiografien, die sie nebenher auch noch verfassen – oder aber vielleicht doch schreiben lassen, weil jeder Tag so kostbar, das Schreiben aber oft voller Müh ist.

Gib jedem Tag die Chance, der schönste Tag deines Lebens zu werden.

«Lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter wäre», sagte Basketball-Ikone Kobe Bryant vor ein paar Monaten im Gespräch mit einem US-Sender. Der Tag sollte leider früher kommen, als er sich gedacht hatte. Bryant, der nach einem Kobe-Steak benannt wurde, das die Eltern vor seiner Geburt auf einer Speisekarte gesehen hatten (die Geschichte ist einfach zu gut, um es hier nicht zu erwähnen!), stürzte Ende Januar im Beisein seiner Tochter Gianna mit einem Helikopter ab. Es ist nicht überliefert, wie er diesen letzten Tag verbrachte, ausser dass er sich in den maledeiten Helikopter setzte. Und wie viel er geändert hätte, wenn er von seinem Schicksal gewusst hätte.

«Gib jedem Tag die Chance, der schönste Tag deines Lebens zu werden», sagte einst der amerikanische Autor Mark Twain. Klingt gut, gibt aber wohl Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung im Alltag. Würde ein Tramchauffeur, so sehr er seinen Beruf auch liebt, diesen «schönsten Tag» in seinem Führerstand verbringen? Hat er dort in der Enge des Raums und angesichts der vielen nervigen Fahrgäste, die sein Tram nicht pünktlich abfahren lassen, wirklich die Chance, diesen Tag zum schönsten seines Lebens zu machen? Und falls das der Fall wäre – was würde das über sein Leben aussagen? Vielleicht lernt er aber auch auf einer Fahrt die Frau seines Lebens kennen, das hätte dann wirklich das Zeug für den schönsten Tag. Aber damit hätte es sich dann auch, «an jedem Tag» ist das jedenfalls nicht möglich – ausser man heisst Mswati III., ist König von Swasiland und hat 14 Ehefrauen. Dann würde dieser «schönste Tag» immerhin genau zwei Wochen lang dauern.

Nicht alle denken immer nur an die Zukunft

«Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da ja doch nicht lebend raus», philosophierte der US-Schriftsteller Elbert Hubbard in ähnlicher Richtung. Ein kluger Spruch, vielleicht einfach nicht für einen Patienten, dem eine komplizierte, mehrstündige Operation bevorsteht. Und lieber auch nicht für den operierenden Arzt.

Albert Einstein, Schulabbrecher, wiederum fand: «Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug.» Kein Lebensmotto für Versicherungsvertreter und Pensionskassenverwalter, dafür aber umso mehr für Fussballtrainer, deren Teams gerade drei Spiele hintereinander verloren haben. Und vielleicht noch für Journalisten von Tageszeitungen.

Jeder Augenblick ist von unendlichem Wert.

Johann Wolfgang von Goethe formulierte seinerzeit folgendes Anliegen: «Halte immer an der Gegenwart fest. Jeder Augenblick ist von unendlichem Wert, denn er ist der Repräsentant einer ganzen Ewigkeit.» Wie lange aber dauert ein Augenblick? Eine Sekunde? Das wären dann bei einem Leben von 80 Jahren über 25 Milliarden Augenblicke, die es auszukosten gilt, weil jeder von unendlichem Wert ist. Da finde ich Franz Grillparzer schon treffender, weil realistischer: «Monde und Jahre vergehen, aber ein schöner Moment leuchtet das Leben hindurch.» Auch das ein wunderbarer Kalenderspruch.

Überhaupt liebe ich Kalendersprüche und Lebensweisheiten und möchte deshalb an dieser Stelle gerne das Ergebnis einer Studie der Universität Waterloo zu diesem Thema verschweigen: Je mehr jemand diese pseudo-philosophischen Sprüche («pseudo-profound bullshit») liebt, destogeringer ist sein IQ.

Trotzdem: Um den römischen Dichter Horaz zu verstehen, reicht es allemal. Er sprach einst: «Carpe diem». Geniesse den Tag. Ich wünsche es Ihnen von ganzem Herzen, wo auch immer Sie sind und was auch immer Sie tun.