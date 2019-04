Youtube oder Wasser?

Der Klimahype nimmt immer absurdere Formen an. Wer sich seit über dreissig Jahren ernsthaft mit Energie befasst, kann über die späte Erkenntnis, dass der Verbrauch fossiler Energie Spuren hinterlässt, nur den Kopf schütteln. CO 2 in der Luft ist nur eine dieser Spuren. Es ist ein ernst zu nehmendes Problem, aber bei weitem nicht das einzige und vermutlich nicht einmal das bedrohlichste.