Wenn schon 9-Jährige im Netz auf Pornos stossen

Jedes dritte Kind gibt in der Umfrage an, dass es im Internet in den letzten 12 Monaten eine negative Erfahrung gemacht hat. Das zeigt: Relativ viele Kinder und Jugendliche sind mit prekären Inhalten konfrontiert, die auch belastend sein können.

Besonders häufig treffen sie auf sexuelle Darstellungen. Jedes fünfte Kind im Alter von 11 oder 12 Jahren hat bereits solche Bilder gesehen, bei den 13-Jährigen ist es bereits jeder Zweite, bei den 15- und 16-Jährigen 69 Prozent. Mädchen und Knaben sind laut Umfrage gleichermassen betroffen, hingegen geben 37 Prozent der Jungs, die solche Bilder gesehen haben, an, dass sie sie auch sehen wollten. Bei den Mädchen sagen das nur 8 Prozent. Die Aussagen vieler Mädchen zeigen, dass sie ungewollt mit Pornografie in Kontakt kommen. Auf die Frage, was für sie im Internet störend sei, antwortete eine 14-Jährige: «Sachen wie Pornos und andere Dinge, die man nicht unbedingt sehen will.»

Die Schülerinnen und Schüler erhalten auch persönlich an sie gerichtete Nachrichten sexuellen Inhaltes. «Kinder und Jugendliche können auf diesem Weg in eine Kommunikation verwickelt werden, die nicht ihrem Entwicklungsstand entspricht oder bei der sie sich unwohl fühlen», schreibt der Studienautor Martin Hermida von der pädagogischen Hochschule Schwyz.

Fälle von Erpressungen

Im Durchschnitt gibt ein Viertel der befragten Kinder an, in den letzten 12 Monaten sexuelle Nachrichten, Fotos oder Videos im Internet erhalten zu haben. Betroffen waren 4 Prozent der 11- und 12-Jährigen, aber bereits 42 Prozent der 15- und 16-Jährigen. Ein 13-jähriges Mädchen notiert in der Umfrage: Sie fühle sich gestört, «wenn ich zum Beispiel game und dann schreibt mich einfach jemand an und fragt, ob ich single bin und wo ich wohne.»

10 Prozent der befragten Jugendlichen (15- bis 16-Jährige) haben im vergangenen Jahr auch selber sexuelle Nachrichten verschickt, 20 der 1026 befragten Kinder wurden mit Videos, Fotos oder Nachrichten sexuellen Inhalts auch schon erpresst.

Sehr oft kommen sie in Kontakt mit diskriminierenden, zum Teil hasserfüllten Nachrichten. Ein Viertel der Befragten wurde schon Ziel solcher Angriffe. 5 Prozent der Mädchen und Buben geben an, dass sie selber Cyberhate-Inhalte an andere geschickt haben.