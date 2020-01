«Veganuary»: Jetzt wird der Januar auch noch vegan

Die Freundin, mit der man kürzlich noch ein Reh-Entrecôte an Pfeffersauce genossen hatte, schlägt für den nächsten Restaurantbesuch plötzlich das vegane Szenelokal vor. Detailhändler Coop hat gerade den fleischlosen «Beyond Burger» im Sonderangebot und lanciert nächste Woche Pouletgeschnetzeltes aus Erbsenfaser. Und bei der Fluggesellschaft Emirates werden in diesem Monat Tofu-Gemüse-Pfanne und Shitake-Ravioli an Bord serviert.