Politik und Anstand

Beispiele gibt es unzählige, vom Vordrängen am Skilift über Fingernägelschneiden im Eisenbahnzug bis zum Liegenlassen des Abfalls am Rheinbord. Ich kann nicht beurteilen, wie stark es solche und andere ­Formen fehlenden Anstands immer gegeben hat, ob sich das Verhalten im Laufe der Zeit verschlechtert hat; es gibt Leute, die davon überzeugt sind.

Für das Politikgeschäft wage ich die Behauptung, dass Anstand einer Bedrohung in verschiedenster Form ausgesetzt ist. Wir wissen, dass es auch in früheren Zeiten ab und zu sehr hitzig zuging im Rathaus, im Bundeshaus oder in der politischen Presse – Helmut Hubacher mit seinem phänomenalen Gedächtnis kennt bestimmt zahlreiche Beispiele dafür. Beschimpfungen, ja sogar Tätlichkeiten zwischen Grossräten kamen auch in Basel vor. Die Betrachtung der jüngeren Vergangenheit zeigt Verhaltensweisen von Politikern und deren Parteien, die auf eine Verhärtung der Auseinandersetzungen hinweisen; Respekt und Anstand blieben dabei auf der Strecke.

Das schwarze Schaf

Eine führende Rolle kommt der SVP zu. Das Messerstecherplakat, das schwarze Schaf, der Begriff «Linke und Nette», das Apfelplakat mit anderen Parteien als Würmer gaben der politischen Auseinandersetzung eine neue, unrühmliche Dimension. Neu dabei war, dass nicht – wie in der Werbung für ein Produkt – die ­eigenen Ideen und deren Vorteile plakatiert werden, sondern die Verunglimpfung des Gegners oder seiner Haltung den Plakatinhalt bildet.

Eine andere Form fehlenden Anstands war das Jubelgeschrei von Grünen und SP-Nationalräten im Bundeshaus, nachdem klar war, dass Bundesrat Blocher nicht wiedergewählt worden war.

Überschreiten der Grenzen

Der aktuelle Abstimmungskampf über verkehrspolitische Themen ist leider auch ein Beispiel für die Überschreitung der Grenzen des Anstands. Es ist ein demokratisches Recht, Veränderungen mit Volksinitiativen herbeizuführen – auch in der Verkehrspolitik. Es ist auch ein demokratisches Recht, die Haltung gegen das Volksbegehren zu äussern. Wie Letzteres aber mit Blick auf diese Abstimmungen erfolgt, ist sehr fragwürdig.

Da wird vom Nein-Komitee suggeriert, der Münsterplatz würde zu einem Parkplatz, Tram und Bus werden zerquetscht, aus einem Trojanischen Pferd fallen Autos auf Strassen. Auf Terrassen im 2.Stock stehen abgestürzte Autos, Fussgänger und Velofahrer flüchten vor den Autos, die von grimmig und bös blickenden Menschen gesteuert werden. Der idyllische Rümelinsplatz wird als gutes Beispiel gezeigt, obwohl die Initiativen an dessen Gestaltung nichts ändern.