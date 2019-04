Gestorben und von uns gegangen

Eines Tages fand sich in der Post ein Leidzirkular. Eine Freundin von June im fernen Wyoming war verstorben. June sagte zu Hans-Werner: «She passed away.» Sie nutzte diese Formulierung auch in den nächsten Tagen, wenn sie anderen vom Tod der Freundin berichtete.

Ich stiess mich daran. Warum nicht «she died» – sie ist gestorben? Warum «passed away», das meist mit «von uns gegangen» übersetzt wird? Ein Euphemismus! Eine traurige Tatsache wird beschönigt, um sie leichter erträglich zu machen. Vielleicht, um den Empfänger oder die Empfängerin der Nachricht zu schonen.

Vor ein paar Tagen war deramerikanische Schauspieler Ethan Hawke in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon zu Gast. Er schwärmte von seinem am 7. April verstorbenen Kollegen Seymour Cassel. Hawke sagte auch nie «he died». Konsequent verwendete er «he passed». (Das «away» oder «he passed over» hat sich im alltäglichen Sprachgebrauch abgeschliffen. «He passed» ist längst gebräuchlich.)

Wieder wollte ich reagieren wie damals in Little Rock. Voller Unverständnis. Mit heftiger Abneigung gegen Euphemismen aller Art. He died. Er ist gestorben. Dann hielt ich einen Moment inne. Überlegte. «He passed.» Was heisst das eigentlich? Wenn man es sich bildlich vorstellt: Er ist in eine andere Welt übergegangen. Das wäre die ganz präzise Übersetzung, meine ich. Denn das «von uns gegangen» ist nicht ganz das Gleiche.

Ich bin nicht religiös. Ich wurde katholisch erzogen, trat aber, kaum 20, aus der Kirche aus. Aber ich bin nun 32 Jahre älter als noch 1987.

Damals war ich knapp 25. Dieses Jahr werde ich 57. Damals, 1987, hatte ich noch kaum von Menschen, die mir lieb und teuer waren, Abschied nehmen müssen. Die Ausnahme: mein Grossvater.

Die Vorstellung eines Paradieses, eines Weiterlebens der Seele, von mir aus auch einer Wiedergeburt, lindert den Schmerz beim Abschiednehmen.

Im Sommer 1990 nahm sich mein bester Freund das Leben. 1998 starb meine Grossmutter. Ich bin bei den Grosseltern aufgewachsen, der Abschied von ihnen war ein besonders tiefer Einschnitt.

Ich habe in all den Jahren, in denen ich auch in den USA ein bisschen heimisch geworden bin, tolle Menschen kennen gelernt. Sie wurden ganz bewusst Teil meines Lebens, anders als die Familie, die einfach da war, gegeben.

Mein Nachbar Roger in Maine starb kurz nach der Pensionierung. Linda, die Schreinerin, mit der ich viel an meinem Häuschen gearbeitet habe, beging Suizid, weil sie mit der Diagnose MS nicht fertig wurde. Bill starb vor ein paar Jahren in Virginia, wohin er und seine Frau Robin gezogen waren, altershalber, um in der Nähe ihrer Kinder zu sein. Er war ein väterlicher Freund.