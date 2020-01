«Das Muster lautet: Die Frau soll sich schämen»

Warum hätten Sie Ihre Vergewaltigung von sich aus nicht angezeigt?

Was will man machen? Es steht Aussage gegen Aussage. Entweder lügt sie oder lügt er, so lautet die fest verankerte Meinung der Gesellschaft. Schwarz oder Weiss, dazwischen gibt es nichts. In unserer Rechtsprechung gilt zudem die Unschuldsvermutung für den Täter, was eigentlich ein gutes Prinzip ist. Für Vergewaltigungsopfer ist es aber beschissen. Vor allem, weil die Unschuldsvermutung für sie nicht gilt. Wird der Täter freigesprochen, gilt gesellschaftlich die Frau als Lügnerin. Die Beweislast wird plötzlich umgedreht. Man muss als Opfer seine Unschuld beweisen, was ja unmöglich ist. Aber man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass eine Frau, die vergewaltigt worden ist, nichts falsch gemacht hat.

Vergewaltigung ist in der Regel ein frauenspezifisches Delikt. Fallen die Reaktionen auch deswegen so heftig aus?

Ja. Wenn eine Frau sich äussert und man sie fertigmachen will, kommen schnell Vergewaltigungsandrohungen auf oder herablassende Ausdrücke, die auf ihren Körper gemünzt sind. Deswegen ist der Onlinehass gegenüber Frauen heftiger als gegenüber Männern, bei denen die körperliche Komponente nicht oder weniger mitspielt.

Reizt eine Frau als Opfer auch mehr?

Das kann ich nur aus meiner Perspektive beantworten. Frauen, die laut sind, die sich nicht als Opfer schämen und zurückziehen wollen, erfahren die heftigsten Reaktionen. Morena Diaz ist auch so jemand. Sie schweigt auch nicht, sie spricht.

Was halten Sie davon, dass sie ihre Vergewaltigung über soziale Medien öffentlich gemacht hat?

Ich finde es absolut wichtig und habe den grössten Respekt davor. Auch wenn sie nicht zur Polizei geht und der Täter nicht verurteilt wird.

Aber wenn man sieht, welche Reaktionen sie einstecken muss, müsste man doch jedem Opfer davon abraten, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil mal ein zweites Mal zum Opfer wird.

Ich würde vor allem in der ersten Zeit davon abraten, diesen Weg zu wählen. Anfangs ist man sehr verletzlich und verunsichert und am Boden zerstört. Aber wenn man sich gefangen hat, ist es ein sehr mutiger Weg zurück ins Leben. Es ist meiner Meinung nach auch extrem wichtig, dass man die Beschimpfungen öffentlich macht. Man muss darüber reden, damit sich etwas ändert. Wenn man dieses Victim Blaming liest, bleibt einem wirklich der Atem weg.