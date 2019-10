Achtsam atmen, achtsam morden

Erwünschte ­Wirkung: den Gegenstand der ­Betrachtung nicht gleich mit seinen Bewertungen zu ­überfallen und einzuvernehmen und zu schubladisieren. Klingt sinnvoll, eigentlich. Und hilft, das ist ­wissenschaftlich nachgewiesen, Schwerkranken bei der Bewältigung des Alltags.

Indes, Achtsamkeit hat Hochkon­junktur. Die Achtsamkeits-Praxis zählt in Unternehmen wie Google, VW, SAP zu den Programmen der Mitarbeiterschulung und Selbst­optimierung; Achtsamkeit ergänzt Yoga und Meditation um eine ­angeblich tiefer schürfende Schulung des Geistes; Achtsamkeit wird­ inzwischen in jeder besseren Wellnessoase gelehrt, um Stress abzubauen. Es gibt Achtsamkeit für Führungskräfte, Achtsamkeit für Senioren und auch schon den «achtsamen Biohof» in Bayern.

«McMindefulness»

In den USA steht Achtsamkeit als «mindfulness» hoch im Kurs und wird inzwischen auch in Europa als Instant-Empowerment und ­McMindfulness verspottet. Selbst die US-Armee setzt auf Achtsamkeit und verspricht sich davon, nicht nur ihren traumatisierten Kriegsveteranen ein relaxteres Leben zu ermöglichen, sondern auch den Soldaten an der Front das effektivere, gewissenhaftere Töten beizubringen: Sei achtsam vor dem Feind. Kein Witz.

Dies hat den Schriftsteller und ­Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss aufgeschreckt. «Man kann ohne Übertreibung feststellen», so schrieb er neulich im «SonntagsBlick» über die um sich greifende Achtsamkeitspraxis, «dass ihr Erfolg für so ­manches steht, was die Fundamente dieser Gesellschaft bedroht.» Neue ­Innerlichkeit und das Wegatmen der Probleme seien das Letzte, was diese Gesellschaft brauche.

Anbetung von Dörrobst

Bärfuss nimmt Anstoss daran, dass in den gängigen Achtsamkeitsübungen eine Rosine ungeteilte Zuwendung ­erfahre, und meint: Der Achtsamkeitsschüler solle sich lieber «mit anderen Gestressten zusammenschliessen und es wagen, diese Welt zu verändern, die ihn nicht nur stresst und krank macht, sondern zusätzlich so ­verblödet, dass er sich sein Heil in der kultischen Anbetung von Dörrobst verspricht.»