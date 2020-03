Wohin mit all dem Wein?

Das Getränk leuchtet goldgelb. Wer am Glas riecht, entdeckt fruchtige und blumige Noten; Apfel, Aprikose, Holunder, Mandeln vielleicht sogar. Am Gaumen zeigt sich Frische, Finesse und Mineralität. Ein trinkfreudiger, jugendlicher Wein ist dieser typische Waadtländer Chasselas, dessen Name wenig zur Sache tut. Er ist keine Alkoholbombe, zudem für rund 15 Franken absolut bezahlbar. Wieso wird dieses Zeug den Winzern eigentlich nicht aus den Händen gerissen?