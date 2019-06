Von heutigem Grillieren und dem Feuer von einst

Innocent schleppt Wildsau­koteletts aus Capalbio an.

ICH MAG KEINE WILDSAU. WEDER IN MEINEM GARTEN. NOCH IM TOPF.

Er: «Morgen grillen wir …»

Das Grillen ist eine Grille von ihm. Er fühlt sich dabei als Superman.

Alle Männer sind so. Ich sehe in der Werbung nur diese bärtigen Kerle über dem Rost. Sie knallen sich zuerst ein Bier rein. Dann drehen sie die Fleischstücke so liebevoll auf dem Rost wie ihre Emmis im Bett.

NEIN. MUSS ICH NICHT ­HABEN.

Überhaupt: Wieso ist Grillen männlich? Eine Grille ist es nicht. Sie zirpt feminin in der deutschen Sprache herum: diiiieeee Grille! Nicht: der Grille.

Nur im Macho-Paradies der ­Italiener grillen Grilli ­maskulin: IL GRILLO. Und wer sich mit den Grillen von Herrn Grillo auskennt, weiss, dass «i Grillini» nicht nur zirpen, sondern einen saumässigen Lärm bis zu den fünf Sternen verursachen … na ja: Jetzt ist ausgezirpt. Aber nicht fertig gegrillt.