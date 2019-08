Tahina ist sein Superfood

Auf diesem betriebsamen Markt im Nordosten von Tel Aviv, habe alles angefangen, erzählt Tom Franz an einem der Stände. Nach dem Abitur war er nach Israel gegangen, um 18 Monate unentgeltlich für die «Aktion Sühnezeichen» in einem Krankenhaus in der Nähe zu arbeiten. Die Kost, die es dort gab, habe ihm aber nicht geschmeckt: «Ich habe mit dem Kochen angefangen, weil ich kochen musste.» Also hat er sich aufgemacht zu diesem Markt, der in einem der ärmeren Viertel der Mittelmeermetropole liegt – dort, wohin sich keine Touristen verirren.

«Das ist ein Markt, der den Namen Shouk verdient», meint Franz. Hier sei mit Ausnahme des Sabbat jeden Tag etwas los. «Das Marktgeschrei ist laut, es ist bunt, und vor allem gibt es eine riesige Auswahl an frischem Obst und Gemüse.» Dann schwärmt er vom Obst aus Israel: Orangen, Mango, Passionsfrüchte. «Man merkt am Geschmack, dass die keine lange Reise hinter sich haben. Selbst die Wintertomaten schmecken hier. Und erst die Kräuter! Es gibt Stände, wo man nur Kräuter kriegt.»

Mehr Geschirr

Schon bevor er zum Judentum konvertiert ist, begann Tom Franz, koscher zu essen. «Vegan oder vegetarisch ist nicht gleich koscher, auch wenn kein Fleisch dabei ist. Es ist komplizierter.» Religiöse Juden halten sich an die religiösen Reinheitsgebote für das Essen, Kaschrut genannt. Dazu gehört, dass Juden kein Schweinefleisch verzehren dürfen. Aus dem Meer darf nur gegessen werden, was Flossen und Schuppen hat – also Lachs und Karpfen, jedoch kein Aal und keine Shrimps. Geflügel wie Hähnchen oder Truthahn ist erlaubt, Strausseneier jedoch nicht. Vierbeinige Landtiere müssen wie Schafe oder Rinder gespaltene Hufen haben und Wiederkäuer sein, dann darf ihr Fleisch verzehrt werden. Überdies muss ein Tier gesund gewesen sein und geschächtet werden, sonst gilt das Fleisch als unrein. Die traditionelle jüdische Küche zeichnet sich durch die Trennung von Milch-­ und Fleischprodukten aus. Was bedeutet, dass man Geschirr und andere Küchenutensilien doppelt anschaffen muss.

«Das jüdische Volk ist es gewohnt, seit Tausenden von Jahren eine Art Diät einzuhalten. Ihnen ist Beschränkung nicht fremd», erklärt Franz, der selbst Kippa trägt. Wie schwer es ihm gefallen sei, sich auf diese Beschränkungen einzustellen? «Wenn ich sage, dass es ganz einfach war, stimmt das nicht. Man muss sich darauf einlassen und wissen, was man darf und was nicht.» Und dann müsse man sich «kulinarisch Gedanken machen», erläutert er – und experimentieren.