Süsse Nostalgie

6. Wenn wir brav waren, gab es statt des als eher gesund geltenden Rivella auch schon mal ein Elmer Citro – zuckrig, klebrig, göttlich. Was trank Elms anderer berühmter Export, Skifahrerin Vreni Schneider, Anfang der 2010er-Jahre in einem Schlagerlied «am Pistenrand»?

(A) Citro

(B) Kafi

(C) es Einerli Wiisse



7. Und dann war endlich Mittag. Und das hiess: endlich Schnipo! Manchmal sogar Schniposaco – Schnitzel, Pommes, Salat, Cola. Eigentlich interessierten uns aber nur die Pommes und das Ketchup – vor allem Letzteres, und das war damals natürlich von Heinz. Ach, wie fühlten wir uns amerikanisch! Der deutsche Auswanderer John Heinz verkaufte aber 1869 in seinem Lebensmittelgeschäft in Pennsylvania erst etwas anderes. Was?

(A) die Tomatensauce seiner Grossmutter

(B) eingelegten Meerrettich und Gurken in Glasflaschen

(C) Barbecue-Sauce



8. Zum Zvieri, waren sich sowohl Eltern als auch Leiter einig, muss etwas Warmes her. Unsere JO-Gruppe war gespalten: Da war einerseits die Ovo-Fraktion und die – in unseren Augen – Warmduscher, die heissi Schoggi tranken. Also Suchard oder Caotina. Letztere schaffte es kürzlich sogarin die Schlagzeilen. Warum?

(A) Caotina-Schokoladenbrotaufstrich wird jetzt mit Rapsöl statt mit Palmöl hergestellt

(B) dem Schoggi-Pulver wird zeitgemäss nur noch 50 Prozent der Zuckermenge beigegeben

(C) aus Sicherheitsgründen darf die Schokolade in Restaurants nur noch kalt serviert werden



9. Neidisch schielten wir aber jeweils auf die hohen Gläser der Erwachsenen, auf denen Berge von Schlagrahm ruhten, bis sie (die Grossen) den langen Löffel rührten und genussvoll das geheimnisvolle Gesöff schlürften. Es hiess «Huuskafi» und sah hinreissend aus. Die weniger Rahmigen, also die Erwachsenen auf Diät, tranken Kafi fertig. Was ist das Besondere an diesem Getränk?

(A) es hat null Kalorien

(B) man könnte durchs Glas hindurch die Zeitung lesen

(C) weil es alkoholfrei ist, ist es ein richtiges Familiengetränk



10. Vor ein paar Jahren entdeckten wir am Flughafen Hongkong mehrere Packungen Kägifretli, und sogar in einem Buch des israelisch-britischen Überkochs Yotam Ottolenghi sind auf einem Bild welche auszumachen (in «Jerusalem», auf den letzten beiden Seiten). Doch woher kommen sie eigentlich, die Waffeln, die es noch heute in den meisten Skibeizen gibt?

(A) aus Lichtensteig SG

(B) aus Bern

(C) Waffeln? Aus Deutschland natürlich