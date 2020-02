So vermeiden Sie Food-Waste

«Foodwaste – Was tun?», hiess die Dokumentation, die SRF am Donnerstag zeigte. Sie war interessant, manchmal ein wenig erschreckend, doch sie hielt nicht, was der Titel versprach. Der Fokus lag auf den Profis, also auf Köchen, Lebensmittelproduzenten, Grossverteilern. Und auch wenn wir lernten, dass wir durchschnittlich fast 40 Prozent unserer Essenseinkäufe wegwerfen, und uns Gedanken darüber gemacht haben, ob wir es uns (als Land) tatsächlich leisten können, so viel wegzuschmeissen (eher nicht), gabs konkret nur wenige Tipps. Wir haben sie für Sie herausgefiltert. Schon hundertmal gelesen, sagen Sie? Na und? Bei 2,8 Millionen Tonnen Lebensmitteln, die in der Schweiz weggeworfen werden, müssten wir wöchentlich darüber berichten.