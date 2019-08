Heute machen wir uns auf zu einer Zeitreise, eine Reise zu den verschwundenen Basler Beizen – und beginnen mit der wohl kuriosesten Beiz, die je die Gäste in dieser Stadt bewirtet hat: das Café Tropic in der Steinenvorstadt. Unter den Tischplatten aus Glas kreuchte und fleuchte es: Spinnen, Schlangen und Echsen wanden sich unter dem Coci-Fläschli, der Gang zur Toilette bis zur Decke voll mit Terrarien, das gesamte Interieur halt so, wie man sich in den 50er-Jahren Afrika vorgestellt hatte.