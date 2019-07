Kalbsbraten – mit Blick auf die Alpen

Rezept

Zutaten für 6 Portionen

1 Vanilleschote, halbiert, die Samen herausschaben

2,5 dl Milch

85 g Zucker

6 Eigelb

3,5 dl Vollrahm

Zubereitung

Schote, Samen, Milch und Zucker in einer Pfanne auf kleiner Stufe5 Minuten kochen lassen. Anschliessend 10 Minuten neben der Herdplatte ruhen lassen. Backofen auf 120 Grad vorheizen. In einer Schüssel Rahm und Eigelb ver-rühren. Vanillemilch noch einmal aufkochen. Vanilleschote ent­fernen. Rahm-Eigelb-Mischung zugeben und vorsichtig zur Rose* abziehen. Die Mischung darf nicht mehr kochen. Anschliessend in 6 feuerfeste Puddingförmchen füllen und mit Klarsichtfolie ab­decken. Die Förmchen in das vorbereitete Wasserbad stellen und im 120 Grad heissen Ofen 45 Minuten gar ziehen lassen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.* Zur Rose abziehen bedeutet, dass eine Creme oder Sauce mithilfe von Eigelb gebunden, also eingedickt wird.