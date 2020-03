Jetzt gucken wir in die Röhre

In England gibt es sie schon länger: Kurse, in denen man ruhig wird mithilfe von Teigkneten. Breaditation heisst das, die Wortzusammensetzung aus Meditation und Bread (Brot) bringt auf den Punkt, was wir aus eigener Erfahrung wissen: Backen – oder eben einen Teig herstellen – beruhigt. Genauso wie Kochen uns hilft, auf andere Gedanken zu kommen.