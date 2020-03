In Bern hat man sie gern

Sie haben eine eigene Website. Dort werden Gymnastiksäckli, auf denen ihr Name steht, verkauft, Poster und ein Bilderbuch; und es soll Leute geben, die süchtig nach ihnen sind: In Bern sind Mandelbärli kleine Berühmtheiten - sie werden ja auch nur hier verkauft (und in ausgewählten Coop-Filialen im Mittelland). Das ist hauptsächlich dem cleveren Marketing zu verdanken, aber doch auch der Tatsache, dass sie halt einfach gut sind. Vom Biss her erinnern sie an Madeleines. Wer den von Mandeln geprägten Geschmack des Originals nicht mag, kann ausweichen auf andere Sorten wie Kokos oder Zitrone, saisonal zum Beispiel auf Marroni oder Pistache.