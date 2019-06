Grossmutters Schmortopf und Erfrischendes im Santihans

Markus Stocker alias Stocki hat im Restaurant Johann schon prägnante kulinarische Zeichen gesetzt. Jetzt wird diese Tradition weitergeführt. Seit einem Monat ist Küchenchef Christoph Hartmann in der Taverne Johann am Ruder, im Rahmen der Wyniger-Gruppe. Er hat sich in einem interessanten Stadtteil eingerichtet. Als ehemaliges Arbeiterquartier steht das Santihans seit je für das Zusammentreffen unterschiedlichster Menschen und Kulturen. Diese Ambiance nimmt die Taverne Johann auf. Das Lokal ist denn am Samstag unseres Besuchs auch voll besetzt, und die Gäste fühlen sich sichtlich wohl.