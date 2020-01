Ein Herz für das Klima!

Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal Herz gegessen? Noch nie? Es läuft Ihnen kalt den Rücken runter, wenn Sie nur daran denken? Da ­denken Sie schon lieber an das ­Fondue chinoise zurück, das Sie an Weih­nachten gegessen haben? Haben Sie sich beim Fondue chinoise – es war bereits so praktisch vorgeschnitten und auf einer Plastikplatte ange­richtet, die aussah, als wäre sie aus teurem Tafelsilber – gefragt, woher das Fleisch gekommen ist? Wenn Sie sich einfach für ein Aktionsangebot beim Grosshändler entschieden ­haben, ist die Chance gross, dass das Rind in der Ukraine, Südamerika oder Australien aufgewachsen ist.