Ein Geheimtipp im Solothurner Jura

Als Emma und Urs Rickenbacher 1983 Emmas Elternhaus, den «Löwen» in Wisen, übernehmen, hört man den Dorfnamen in der Region höchstens mal in Zusammenhang mit der berühmtesten Frau der Gemeinde: Cornelia Füeg, Bäuerin und vierfache Mutter, wurde 1971 als erste Frau im Kanton Solothurn zur Gemeindepräsidentin von Wisen gewählt. Bald darauf war sie– mittlerweile Anwältin– Kantonsrätin, danach erste Nationalrätin und erste Regierungsrätin des Kantons.