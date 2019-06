Ein Ausflug in die Idylle der Villa Feer

Es tönt romantisch. Und doch haben wir es noch nie in die Villa Feer in Lörrach geschafft. An diesem Samstag schwingen wir uns aufs Motorrad und brausen via Riehen nach ­Lörrach. Nachdem wir Lörrach hinter uns gelassen haben, kommt linker Hand die Abzweigung zur Autobahnauffahrt Rheinfelden. Die nächste Abzweigung führt nach Haagen. Diese nehmen wir, um gleich im ersten Kreisel rechts abzubiegen. Bereits nach wenigen Hundert Metern geht es scharf rechts ab, und wir kommen auf das bewaldete Gelände, auf dem sich linker Hand die Villa Feer befindet.