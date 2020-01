Der perfekte Menüplan für die Skiferien

Eine Woche im Ferienhäuschen – kulinarisch eine immense Herausforderung. Gerade während der Skiferien: Auf der Piste gibt es über Mittag jeweils tristes Schnipo oder einen gemischten Salat an Fertigsauce. Und abends bekocht man sich selber, so gut es geht, in der engen Wohnung, die man gemietet hat.