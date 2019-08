Das geniale Chili con Carne

Ursprünglich ist das Chili con Carne eines jener Eintopfgerichte, wie sie jede kulinarische Kultur kennt: Gulasch, Curry, Chowder, Cassoulet – you name it. Das Chili con Carne – weil ich mit diesem Gericht persönlich befreundet bin, erlaube ich mir, es beim Vornamen zu nennen und nur noch «Chili» zu sagen – stammt aus der nicht gerade grossen Tradition der Tex-Mex-Küche, wobei ich die Recherche, ob das wahre Chili aus Albuquerque oder San Antonio stammt, einem Forschungsteam von «National Geographic» überlassen will.