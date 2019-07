Wo Feta im Türmchen serviert wird

War der Landhof früher Lokal eines Fussballclubs mit dazugehörendem Feld und später Spielwiese dubioser Gastronomen, dient die stattliche Villa dem Verein Sinnenvoll nun seit acht Jahren als Ausbildungsstätte.

Finanzfachfrau Ursula Brunner (60) ist beim 2008 gegründeten Verein Sinnenvoll, einer Non-Profit-Organisation, für die Zahlen verantwortlich. Sie ­erklärt: «Wir helfen Menschen, die Mühe haben, auf dem freien Arbeitsmarkt einen Ausbildungsplatz zu finden. Momentan sind das zwölf Lernende im Service und unter Koch Christian Trambezki drei in der Küche.»

Die raue Arbeitswelt

Neben einer Ausbildung im Gastgewerbe bietet der Verein Ausbildungsplätze in den Bereichen Hauswirtschaft, Betriebsunterhalt, Büro und Garten­pflege an. «Wir simulieren den ersten Arbeitsmarkt und bereiten die Lernenden auf die raue Arbeitswelt vor – das mit grossem Erfolg», sagt Brunner.

Gewandt nimmt Giulia, eine der Lernenden, die Bestellung auf. Das tut sie mit viel Charme. Meine Begleitung entscheidet sich für sautierte Demeter-Kalbsschnitzel mit hausgemachter Kräuterbutter, Sommersalaten und Croûtons. Als Liebhaber von Lammfleisch wähle ich Lammgigot vom Mai­spracher Mettlihof auf Gerstotto mit Rhabarbergemüse.

Alles Bio

Im Landhof werden ausschliesslich saisonale Gerichte in Bioqualität, möglichst von regionalen Betrieben angeboten. Bei den Getränken ist die Region etwas weiter gefasst. Doch auch hier gilt: alles Bio.

«Die Mittagskarte ist klein gehalten, was es uns erleichtert, alle Gerichte frisch zuzubereiten», erklärt Ursula Brunner. Es werde alles im Hause produziert. So auch das Nussbrot und der Fenchel-Hummus-Aufstrich, den uns Giulia reicht. Das Mittagsangebot ändert täglich und ­beinhaltet immer ein Fleisch­gericht, eine vegetarische Speise und das L-Menü. In unserem Fall sind das Tagliatelle an Basilikumpesto mit Tomaten und Schafskäse vom Mettlihof.