Corona am 1. April – verstehen Sie Spass? Warum Aprilscherze nicht nur in diesen speziellen Zeiten zu unterlassen sind. Meinung Christine Richard

Heute ist der 1. April. Na und? Ist das wirklich erwähnenswert? Der 1. April fällt doch immer auf den 1. April. Neu allerdings ist: Die Corona-Krise hat uns kalt erwischt. Wenn ein Tag dem anderen gleicht, vergisst man das Datum leicht.

Erwähnenswert ist der 1. April aus einem weiteren Grund. Noch 2019 pflegte man die Tradition des sogenannten Aprilscherzes. Damals schickte man seine Mitmenschen «in den April», heute schickt man sie nach Hause. Oder zum Arzt oder ins Spital und am Ende ... jedenfalls ist vielen das Lachen vergangen.

Humor ist die beste Medizin, hilft aber leider nicht gegen das neue Virus. Wegen der Pandemie hat Google seine Mitarbeiter aufgefordert, in diesem Jahr auf Aprilscherze zu verzichten. Die Lage ist zu ernst, um Witze zu reissen. Microsoft war schon 2019 gegen Aprilscherze. Der Marketingchef hatte geschnallt: Durch Gags kann man es sich leicht mit seiner Kundschaft «verscherzen». Ausserdem können Aprilscherze zu Falschmeldungen führen, die sich im Netz ausbreiten wie ein Virus.

Schlechte Zeiten sind gute Zeiten fürs Kabarett, sagt man. In sehr schlechten Zeiten jedoch, wie sie gerade herrschen, ist Schluss mit lustig.

Aprilscherze haben einen Doppel­charakter. Sie sind einerseits reine Erfindungen und sollen andererseits möglichst glaubhaft sein. Sie sind Fiktionen, die als Fakten ausgegeben werden, also Fakes. Nun gibt es Fakes heutzutage sowieso schon im Überfluss; dazu brauchen wir den 1. April nicht mehr. Wünschenswert wäre eher ein Tag, an dem ausnahmsweise keine Fakes produziert werden. Schön wäre zum Beispiel ein internationaler Glaubwürdigkeitstag, gerne in Genf, gerne mit Friedensverhandlungen und einem Waffenembargo für alle Länder bis zum 1. April 2021.

Schlechte Zeiten sind gute Zeiten fürs Kabarett, sagt man. In sehr schlechten Zeiten jedoch, wie sie gerade herrschen, ist Schluss mit lustig. Richtig schlecht kann einem werden, wenn man ein Satire video von «funk» sieht, das ist ein Angebot von ARD und ZDF für die Jugend. Auf Youtube zu sehen ist folgender ­Beitrag zur Corona-Krise:«Wir vom Browser-Ballett sagen ja zu Corona, denn mit diesem Virus heilt sich der Planet praktisch selbst. Interessant, wie fair dieses Virus dabei ist. Es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos. Das ist nur gerecht, ­immerhin hat die Generation 65 plus diesen Planeten in den vergangenen 50 Jahren voll an die Wand gefahren.» Danke, es reicht. Oder nein, bleibt zu sagen: Wenn einer den Planeten an die Wand fährt, dann der Konsumwahn der Nach-1968er.

Viele Aprilscherze sind derart ein­fältig, dass man geradezu einen Hass auf die Witzbolde bekommen kann. Als lustigste Aprilscherze figurierten 2019 unter anderem folgende Ideen. Fülle Salz in die Zuckerdose. Nutze die Zeit an der Ampel, um einem Auto­fahrer zu signalisieren, dass er einen Platten hat. Wenn ihr in einem Geschäft seid, sprecht mit euren Freunden so laut, als wären sie schwerhörig. ­Verpackt Rosenkohl als Pralinés und verschenkt diese. Spannt eine Plastikfolie über die Toilettenschüssel und legt den Sitz drauf. Und so weiter und so fort. Zur Erinnerung: Früher legte man in aller Stille Reissnägel auf den Sitz des Lehrers und brauchte dazu nicht einmal den 1. April.

Peinlich sind Witze, über die niemand lachen kann ausser man selbst. Oberpeinlich sind Aprilscherze, die wirkungslos verpuffen. So erging es meinem ersten (und letzten) Aprilscherz in der Zeitung. Zum 1. April 2012 schrieb ich für die BaZ eine erfundene Homestory über einen Schriftsteller. Der Titel lautete: «Stiller Star der Schweizer Literaturszene».

Es ging um einen Besuch beim Schriftsteller Richard Christen in Mattenz. Der stille Star, Gründungsvater der Roten Fabrik, hatte sich 1976 einen Namen gemacht mit seinem Essay «Die Schweizer Literatur – sie existiert». Sein neuer Roman «Stierblut» war für den Schweizer Buchpreis nominiert. Natürlich war der gesamte Artikel erlogen und erstunken. Von den Lesern (falls es sie gab) kam null Reaktion. Wohl weil der Artikel zu lang und langweilig war. Oder weil Schriftsteller sowieso nicht interessieren. Vielleicht schwiegen die Leser auch, weil sie sich heimlich für mich und meinen unterbelichteten Einfall schämten.

Am Lachen scheiden sich die Geister. Grossen Zuspruch findet derzeit das Hashtag #alleswirdgut. Hier wird alles gemacht, was man mit viel gutem Willen unter Kultur verstehen kann. Nicht alles ist schlecht, aber vieles. Humor ist, wenn man trotzdem lacht und es einem dabei nicht das Zwerchfell verklebt. Wenigstens sind Aprilscherze in Krisenzeiten nicht mehr angesagt. Wäre die Lage nicht so ernst, würde man Corona am liebsten auf Knien danken, dass der Aprilscherz verschoben ist, und das hoffentlich auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.