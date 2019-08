«25 Jahre ausruhen ist eine bescheuerte Perspektive»

Herr Hasler, Sie finden, Seniorinnen und Senioren, die ständig herumreisen, vertrödeln ihre Zeit. Warum?

Nichts gegen Reisen. Aber als Patentrezept für das immer längere Alter hält es selten, was es verspricht. Die fremden Welten, nach denen wir uns sehnen, sind meist mit anderen Touristen verstopft. Da ist wenig, was uns bewegt, wir kehren zurück, wie wir wegfuhren. Andere sehen zufriedener aus, sie wirken im Boccia-Club mit, im Lesezirkel. Die bestgelaunten Alten, die ich kenne, sind einfach weiterhin tätig, mit 75, im Blumenladen, als Sporttrainer, in der Politik. Offenbar gibt ihnen genau das Sinn.