Opernpremiere in Basel – Leben wir die Werte auch selbst, die wir den Kindern beibringen? Auf die Osterzeit hin gibt es im Theater Basel die «Matthäus-Passion» zu erleben. Eine mächtige Musiktheaterinszenierung, bei der nicht nur Chöre aus der Region, sondern auch das Publikum mitsingt. Vivana Zanetti

Eine Gruppe von Kindern steht in der neuen Inszenierung am Theater Basel im Mittelpunkt. Foto: Ingo Höhn

Ob gläubig oder nicht: Die Inszenierung von Bachs «Matthäus-Passion» am Theater Basel berührt bei der Premiere am Freitagabend das ganze Publikum. «Fantastisch!», «Hervorragend», «Mutig, aber unglaublich toll», erklingen die Stimmen in den hellsten Tönen nach Stückende im Foyer.