Ein Polizist löst die Hand eines Klimaaktivisten mit einem Spezialmittel, nachdem sich dieser auf die Strasse gesetzt und sich dort festgeklebt hat. (Symbolbild) Foto: Keystone

Es gibt diese Samstage in Basel … Da übernimmt man als BVBler am Nachmittag sein Fahrzeug von einer Kollegin oder einem Kollegen und fragt: «Werden wir schon umgeleitet?» Und dann bekommt man zur Antwort: «Nein, alles ruhig.» – «Was, keine Demo?» – «Nein, ich weiss auch nicht, was mit Basel los ist.» Ja, Demonstrationen an den Samstagen sind normal, keine Demo ist aussergewöhnlich.