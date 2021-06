Regional- und Départementswahlen – Le Pen im Aufwind – Frankreichs Rechtspopulisten hoffen auf Sieg Die Franzosen bestimmen die Ratsvertreter für die nächsten sechs Jahre in 13 Regionen sowie in 95 Départements. Marine Le Pen will 2022 gegen Emmanuel Macron antreten.

Will die sogenannte republikanische Front durchbrechen: Marine Le Pens Partei Rassemblement National (früher Front National) könnte stärkste Kraft werden. Foto: Keystone

Bei den Regional- und Départementswahlen in Frankreich hoffen die Rechtspopulisten von Marine Le Pen auf einen Sieg und Aufwind für die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr. Die Wahllokale öffneten am Sonntagmorgen um 08.00 Uhr für den ersten Wahldurchgang. Le Pens Partei Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) könnte laut Umfragen stärkste Kraft werden.

Bestimmt werden für die nächsten sechs Jahre die Ratsvertreter in 13 zentralfranzösischen Regionen sowie in 95 Départements, den kleineren Verwaltungsbezirken. Meinungsforscher sagen diesmal eine Rekord-Enthaltung von bis zu 64 Prozent der 48 Millionen Wahlberechtigten voraus, was den Rechtspopulisten zugute kommen könnte. Bei den Regionalwahlen vor sechs Jahren hatten sich rund 50 Prozent der Wahlberechtigten enthalten.

2015 hatte die Le Pen-Partei, die damals noch Front National hiess, in der ersten Runde in einer ganzen Reihe von Regionen vorne gelegen. In der zweiten Runde unterlag sie aber regionalen Zusammenschlüssen der anderen Parteien. Dieses Mal will Le Pen diese sogenannte republikanische Front durchbrechen. Umfragen zufolge könnte dies insbesondere in der Mittelmeerregion Provence-Alpes-Côte-d’Azur gelingen, wo die extreme Rechte seit mehr als dreissig Jahren eine wichtige Rolle spielt.

Thema Sicherheit hat für viele Priorität

Le Pen will 2022 zudem als Präsidentschaftskandidatin gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron antreten. Die Partei des Staatschefs, La République en marche (LREM), hat bei den Regionalwahlen hingegen schlechte Aussichten. Bei der letzten Abstimmung 2015 war LREM noch nicht gegründet. Sechs Jahre später fehlt es der Partei in den Regionen weiterhin an Basis und Strukturen.

Laut Umfragen hat das Thema Sicherheit Priorität für viele Wähler, noch vor Arbeit, Umweltschutz oder Gesundheit. Auch im Wahlkampf spielte der Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität nach einer Reihe von Anschlägen eine zentrale Rolle. Allerdings haben die französischen Regionen und Départements hierfür kaum Kompetenzen. Sie sind etwa für Wirtschaftsförderung, Bildung oder Verkehrsinfrastruktur zuständig.

Wegen der Corona-Pandemie findet der Urnengang rund drei Monate später statt als ursprünglich geplant; in den Wahllokalen gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Erste Ergebnisse sind nach Schliessung der meisten Wahllokale um 18.00 Uhr zu erwarten. Die Stichwahlen finden am Sonntag in einer Woche statt.

Immer grössere Wahlerfolge für die Le Pens Infos einblenden Bei der ersten Runde der französischen Regional- und Départementswahlen könnten Marine Le Pen und ihre Partei Rassemblement National (RN, Nationale Sammlungsbewegung) laut Umfragen stärkste Kraft werden. Für sie und die frühere Front National ihres Vaters Jean-Marie Le Pen wäre es nicht der erste Erfolg: Präsidentschaftswahlen 2002 Der Gründer der rechtsextremen Front National, Jean-Marie Le Pen, schafft es erstmals in die zweite Runde einer Präsidentschaftswahl. Das Entsetzen in Frankreich ist gross. Auch viele linksgerichtete Wähler geben ihre Stimme bei der Stichwahl dem Konservativen Jacques Chirac, der schliesslich mit gut 82 Prozent siegt. Präsidentschaftswahlen 2007 Gegen den Konservativen Nicolas Sarkozy, der bei der Inneren Sicherheit einen stramm rechten Kurs fährt, hat Le Pen keine Chance. Er wird in der ersten Wahlrunde 2007 nur Vierter und scheidet aus. Präsidentschaftswahlen 2012 Inzwischen hat Le Pens älteste Tochter Marine das Ruder bei der Front National übernommen. Sie kommt in der ersten Runde zwar nur auf Platz drei hinter dem Sozialisten François Hollande und Sarkozy und scheidet aus. Allerdings erzielt sie mit 6,4 Millionen Stimmen oder rund 18 Prozent das anteilsmässig beste Ergebnis für die Front National bei einer Präsidentschaftswahl. Europawahlen 2014 Die Front National wird unter Marine Le Pen erstmals in ihrer Geschichte stärkste Kraft bei einer landesweiten Wahl in Frankreich. Sie kommt auf fast 25 Prozent der Stimmen. Regionalwahlen 2015 In der ersten Runde erzielt die Front National mit rund 28 Prozent das bisher beste Ergebnis ihrer Geschichte bei einem landesweiten Urnengang. In sechs der 13 französischen Regionen landet die Partei an erster Stelle. Bei der Stichwahl geht sie aber leer aus. Eine «republikanische Front» aus linken und gemässigten rechten Kräften stemmt sich Le Pen entgegen. Präsidentschaftswahl 2017 Rund 15 Jahre nach ihrem Vater schafft es auch Marine Le Pen bei einer Präsidentschaftswahl erstmals in die zweite Runde. Dort trifft sie auf den Liberalen Emmanuel Macron. Macron setzt sich mit gut 66 Prozent zwar klar durch, doch die «republikanische Front» bröckelt: Für Le Pen stimmen erstmals 10,6 Millionen Franzosen oder 34 Prozent. Als Konsequenz benennt Le Pen die Partei 2018 in Rassemblement National (RN, Nationale Sammlungsbewegung) um, gibt ihr einen bürgerlichen Anstrich und drängt ihren mehrfach wegen Hetze verurteilten Vater hinaus. Europawahlen 2019 Wie schon die FN fünf Jahre zuvor wird Le Pens Rassemblement National stärkste Kraft. Die Partei gewinnt mit gut 23 Prozent der Stimmen, knapp vor Macrons Wahlbündnis. Regional- und Départementswahlen 2021 Wie schon bei den letzten Regionalwahlen vor rund sechs Jahren sagen Meinungsforscher Le Pen in der ersten Runde am 20. Juni einen Sieg in sechs von 13 Regionen voraus. Wegen der Zerstrittenheit von linken und konservativen Kräften werden ihr erstmals Siegchancen auch in der Stichwahl am 27. Juni eingeräumt. Präsidentschaftswahlen 2022 Meinungsforscher rechnen erneut mit einem Duell Macron gegen Le Pen. Die 52-Jährige hofft dabei auf einen doppelten Triumph: Sie will als erste Frau und erste Vertreterin des Rechtsaussen-Lagers in das französische Präsidentenamt gelangen.

AFP/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.