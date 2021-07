Debatte um Uferstrasse – LDP verteidigt Kameras der Polizei Die rechtliche Grundlage für eine Überwachung werde nicht verletzt. Martin Regenass

Die Polizei überwacht seit neuem die Uferstrasse mit Kameras. Foto: Nicole Pont

Es ist eine Debatte um die Überwachung des Hafenareals mit Videokameras entflammt. Anfang Mai kam es an der Uferstrasse zu unschönen Szenen. Gemäss Angaben der Staatsanwaltschaft waren rund 20 Personen in eine Schlägerei verwickelt. Ein 15-Jähriger wurde niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fand eine Frau bewegungslos in einem Gebüsch.

Der Regierungsrat reagierte kurz darauf und kündigte an, dass an dem Ausgeh-Hotspot künftig mehr Polizei und Securitys patrouillieren würden. Ebenso soll die sogenannte Auto-Poser-Szene mit einem Fahrverbot am öffentlichen Schaufahren mit ihren Boliden gehindert werden. In der Medienmitteilung kündigte der Regierungsrat zudem an, dass an den Wochenenden das Hafenareal mit «verstärkter Beleuchtung» sowie mit «teilweisen Einfriedungen» sicherer gestaltet werden solle. Kein Satz hingegen steht in dem Communiqué von Videokameras, welche die Basler Polizei in der Zwischenzeit auf dem Areal montiert hat.