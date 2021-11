ÖV-Programm wird gebilligt – Die LDP stellt das Tramnetz aber grundsätzlich infrage Weder ins Bachgrabengebiet noch ins Klybeck: Die Fraktion will keine neuen Trämmli und verlangt sogar eine Reduzierung des Taktes. Linken Parteien geht der Ausbau hingegen nicht schnell genug. Andrea Schuhmacher

Das ÖV-Programm 2022–2025 wird gebilligt. Die LDP stellt das Tramnetz aber grundsätzlich infrage. Foto: Nicole Pont

«Wir wehren uns vehement gegen den Tramschienenausbau», sagt Nicole Strahm (LDP). Und lanciert damit die Debatte im Grossen Rat rund um die Zukunft des öffentlichen Verkehrs im Kanton Basel-Stadt. Das Tramnetz sei viel zu teuer, ineffizient und langsam, so die LDP-Grossrätin. Fussgänger seien in der Innenstadt schneller am Ziel als Fahrgäste. «Wir wollen ein schienenunabhängiges Netz», sagt Strahm weiter. Man müsse vielmehr auf das Busnetz setzen. Es gelte Tramhaltestellen aufzuheben und den Fahrtakt zu verdünnen. Den Netzausbau ins Bachgrabengebiet, ins Klybeck und auch durch den Clara- und den Petersgraben lehne man ab.