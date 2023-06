Nach Erhöhung des Referenzzinssatzes – LDP fordert Ausgleich zu steigenden Mieten Die bürgerliche Partei fordert vom Regierungsrat Massnahmen, um das Angebot an Wohnungen zu erhöhen und administrative Hürden für Investoren abzubauen. Dorothea Gängel

Hier wurde neuer Wohnraum für 1000 Menschen geschaffen: Ziegelei-Überbauung in Allschwil. Foto: Roland Schmid

Mit einer Reihe von Vorstössen reagiert die LDP Basel-Stadt auf die jüngste Bekanntgabe der Erhöhung des hypothekarischen Referenzzinssatzes für Mietverhältnisse per 1. Juni 2023. Dass sich die bürgerliche Partei nun mit einem Thema beschäftigt, das ursprünglich eher im linken Lager für Kritik sorgt, ordnet LDP-Grossrat André Auderset auf Anfrage dieser Zeitung wie folgt ein.

«Im Gegensatz zu den linken Parteien setzen wir uns nicht für den übertriebenen Mieterschutz ein», sagt er. «Uns geht es vielmehr darum, dass Investoren vernünftige Gewinne erzielen können und damit ein Anreiz besteht, ein ausreichendes Angebot an Wohnraum in Basel-Stadt zu schaffen.»

Umnutzung von Büroflächen zu Wohnungen

Ganz neu sind die Forderungen nicht. Insbesondere das Thema der Umnutzung von Büroflächen in Wohnungen wird seit geraumer Zeit schweizweit diskutiert und ist in der Umsetzung nicht einfach, wie diese Zeitung bereits berichtete.

Ein weiterer Dorn im Auge der LDP ist die Dauer des Baubewilligungsverfahrens im Kanton Basel-Stadt. «Es kann nicht sein, dass Bauvorhaben in Basel-Stadt bis zu zwei Jahre geprüft werden, während in Baselland schon innerhalb eines halben Jahres eine Bewilligung erteilt wird», moniert Auderset.

«Je nach Kanton unterscheidet sich auch die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer für Baubegehren», sagt Daniel Hofer, Co-Leiter Kommunikation vom Bau- und Verkehrsamt des Kantons Basel-Stadt, dazu auf Anfrage. «Gemäss Gesetz müssen wir über gewöhnliche Baubegehren in der Regel innerhalb von drei Monaten ab Vollständigkeit des Baubegehrens entscheiden. Bei komplizierten Bauvorhaben, insbesondere solche mit Umweltverträglichkeitsprüfung, haben wir zum Entscheid in der Regel bis zu ein Jahr ab Einreichung des Baubegehrens. Solche Baugesuche müssen von bis zu zwanzig kantonalen Fachstellen bearbeitet werden, bevor ein Entscheid gefällt werden kann. Zurzeit schaffen wir diese gesetzlichen Fristen bei 72 Prozent der Gesuche.»

Doch es gab in der Vergangenheit auch personelle Engpässe. «Vergangenes Jahr war das Team der Bauinspektorinnen und Bauinspektoren aufgrund von Krankheiten und Kündigungen stark unterbesetzt», sagt Hofer. «Phasenweise waren für alle Baugesuche in ganz Basel-Stadt nur noch drei Mitarbeitende an der Arbeit.

Hofer ist zuversichtlich, dass sich die Situation verbessert. «Seit 1. Mai 2023 arbeiten nun wieder insgesamt 12 Bauinspektorinnen und Bauinspektoren bei uns. Die neuen Mitarbeitenden werden nun eingearbeitet, was noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.»

