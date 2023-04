Wintercomeback sorgt für Probleme – Lawinengefahr im Tessin und Graubünden – San Bernardino teilweise gesperrt Neuschnee sorgt auf der Autobahn A13 für chaotische Zustände. Der Bund hat Warnungen ausgegeben.

Neuschnee im Dorf am Pass: In San Bernardino hat sich der Winter zurückgemeldet. Foto: Webcam

Wegen Schneefalls in Teilen des Tessins und Graubündens ist es am Freitag auf der A13 zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Zwischen Thusis-Süd GR und San Bernardino-Tunnel war die Strasse in beide Richtungen gesperrt.

Zwischen Bellinzona TI und San Bernardino-Tunnel sorgte der Schnee ebenfalls für Behinderungen, wie der TCS auf seiner Webseite schrieb. Als Alternative wurde die Strecke A2 via Gotthard-Tunnel empfohlen. Allerdings twitterte TCS kurz vor 8 Uhr, der Gotthardtunnel sei gesperrt. Auf der Strecke Chur – Bellinzona führten die Schneefälle zu Problemen beim Schwerverkehr.

In Maloja GR wurden am Freitagmorgen 42 Zentimeter Neuschnee gemessen, wie SRF Meteo twitterte. So viel Neuschnee habe es dort diesen Winter noch nie gegeben.

Auf der Alpensüdseite fiel laut dem Wetterdienst endlich ordentlich Niederschlag: Lokal seien wie am San Bernardino über 80 Millimeter (mm) Niederschlag gefallen. Vielerorts seien es um die 50 mm gewesen, wie zum Beispiel in Lugano TI. Im Mittel falle im April dort jedoch 140 mm Regen.

Laut Meteoschweiz-Webseite kommt es bis Freitagmittag in den Bergen des Nordtessins, Misox und Bergells weiterhin zu starken Schneefällen. Der Bund warnte deswegen auf dem Naturgefahrenportal in den betroffenen Regionen vor der zweithöchsten Lawinengefahrstufe.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.